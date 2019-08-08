МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.

С августа количество заявлений значительно возросло и привело к очередям в визовом центре в Петербурге, отметили в консульском учреждении.

На информационной встрече в генконсульстве Финляндии Туоминен рассказал, что днем 7 августа, например, у визового центра было очень много людей, "но атмосфера была очень спокойной и порядочной".

При этом дипломат заверил, что стоять в очередях "нет никакой необходимости" – лучше заранее записываться на прием или выбирать для посещения визового центра Финляндии оптимальное время, когда очереди минимальны (например, с 9 утра до 12:30 дня).

Генконсул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила, в свою очередь, заявила, что проблем с получением россиянами виз по новым требованиям не будет.

"Россияне будут получать визы в Финляндию без затруднений с 1 сентября", — заверила Анне Ламмила.