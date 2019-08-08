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Попытка ареста Атамбаева 34 минуты назад

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8 августа 201912:06

Поврежденный в ходе штурма дом Атамбаева сняли на видео

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Сторонники бывшего президента Киргизии, вечером в среду отбившие две атаки спецназа на его резиденцию в селении Кой-Таш, сняли на видео поврежденные в ходе столкновений покои Алмазбека Атамбаева.

 

На кадрах видны поврежденные стены со следами крови, разбитые стекла, сломанную мебель и разбросанные вещи. Спецназовцы киргизской группы "Альфа" успели срезать решетки, чтобы беспрепятственно проникнуть в забаррикадированный дом, но в итоге шесть бойцов попали в плен, их до сих пор удерживают в здании.

Всего было предпринято две попытки штурма резиденции, расположенной в 20 километрах от Бишкека, но обе они были отбиты сторонниками Атамбаева. Ранения получили 52 человека, один спецназовец скончался.

Защищавшие дом экс-президента мужчины на видео демонстрируют рожки с боевыми патронами, которые они использовали для отражения атак, в то же время представители правоохранительных органов, как отмечалось ранее, использовали резиновые пули.

 

Двое взятых в плен спецназовцев, которых Атамбаев пообещал отпустить при первой возможности, получили ранения икроножной мышцы и бедра, четверо их коллег отделались ушибами и резаными ранами.

Действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков назвал действия Атамбаева и его сторонников грубым нарушением конституции, бывший президент в ответ счел смехотворными выдвинутые против него обвинения в коррупции — а именно по этому делу его пытались задержать и доставить на допрос. По его мнению, кровь погибших и пострадавших во время штурма на совести Жээнбекова.

Сегодня сторонники Атамбаева намерены провести митинги в Бишкеке.

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