Форвард "Краснодара" Игнатьев намерен уйти из клуба

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Иван Игнатьев выразил желание покинуть стан "быков". 20-летний футболист хотел бы перейти в другую команду до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Чемпионат.com, Игнатьевым активно интересуется московское "Динамо", готовое предложить форварду хорошие условия. Однако президент "Краснодара" Сергей Галицкий не планирует продавать футболиста.

В нынешнем сезоне Игнатьев принял участие в четырех встречах "быков", записав на свой счет два гола.