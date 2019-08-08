Лайнер S7 сбил пять фонарей при взлете в Домодедове

Самолет авиакомпании S7 разбил пять фонарей и едва не выкатился за пределы ВПП при взлете в Домодедове. Опасный момент зафиксировала камера наблюдения.

Инцидент произошел в 05:33 утра 5 августа. Направлявшийся в Симферополь Boeing 737-800 практически выкатился за край взлетно-посадочной полосы во время набора скорости — от земли он оторвался только на газоне, повредив фонари.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили РИА Новости, что были разбиты пять осветительных приборов на ВПП, а покрышки колес лайнера были повреждены осколками. Из-за их замены был задержан обратный рейс.