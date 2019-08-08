Идет сильная гроза: московская жара встретится с европейским циклоном

В ночь с четверга на пятницу, с 8 на 9 августа, на территории Московской области ожидаются гроза с градом, а также ветер с порывами до 23 метров в секунду.

К утру прирост осадков в столице может составить 16 миллиметров. По прогнозам синоптиков, за сутки в Москве не исключено выпадение порядка двадцати процентов месячной нормы осадков, норма которой в августе насчитывает 77 миллиметров. Вероятность такого погодного сценария оценивается максимально — 95-99 процентов, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Росгидромет.

Что касается температуры в четверг, 8 августа, то максимальный порог ее составит 25 градусов. Ночью в столице, по прогнозам синоптиков, будет 14-16 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий гидрометцентр России повысил в период с 8 по 10 августа уровень опасности в Москве до "желтого".

Синоптики прогнозируют сильный дождь в четверг в столице, который ожидается с 19:00 и продлится до 10:00 пятницы. Кроме того, с 19:00 четверга до 10:00 пятницы возможна гроза. Также жители и гости столицы столкнутся с порывистом ветром, который придет 9 августа с 6:00 и будет длиться на протяжении суток.

Гидрометцентр России в среду, 7 августа, выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных явлениях погоды, которые ожидаются в Центральном федеральном округе, а также в Московском регионе. Так, в столице и области в пятницу, 9 августа, порывы ветра будут варьироваться до 17-22 метров в секунду, ожидаются грозы. Сильный дождь будет днем и ночью.

Такие погодные условия с 8 по 10 августа в ЦФО обусловлены выходом активного и глубокого циклона с запада Европы. В северной половине Центральной России ожидаются местами ливни (15-40 миллиметров осадков за двенадцать часов), также возможны грозы и град.

По прогнозам синоптиков, на севере ЦФО за двое суток суммарно ожидается выпадение 40-88 миллиметров осадков.

7 августа сообщалось, что синоптики прогнозируют погодный коллапс в Москве, а также в северных районах Центрального федерального округа. Возможны мощные ливни, грозы и град, которые обрушатся на центр страны.