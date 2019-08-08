Алтаю угрожает трансграничный пожар. Сейчас огонь надвигается из Казахстана — там горят степи. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

По информации, полученной в Минприроды края, пожарные бригады работают уже на территории Республики Казахстан. Спасатели сдерживают огонь на расстоянии не более ста метров от границы. Общая площадь охваченной пламенем территории составляет полтора километра. Со стороны Алтайского края на защиту лесных массивов встали сотрудники Ключёвского и Михайловского лесничеств. Также в тушении принимает участие пожарная техника арендаторов.

На данный момент огонь отбит от границы. Населенные пункты находятся на расстоянии тридцати километров. Ситуация находится под постоянным контролем. Авиация Алтайавиалесохраны регулярно облетает пожароопасные районы.