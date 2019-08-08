Роман Павлюченко: на победу "Спартака" в игре Лиги Европы с "Туном" не рассчитываю

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде сыграет со швейцарским "Туном". Бывший форвард "красно-белых" Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Спартак" сейчас абсолютно новая команда. Даже сложно дать прогноз, как приблизительно закончится матч. Надеюсь, новички проявят себя, хотя я их в деле не видел, – приводит слова Павлюченко Sport24.ru. – Трудно говорить, какой силы сейчас "Спартак".

Помимо этого, Павлюченко заявил, что "Спартаку" в любом случае будет сложно, так как игра в еврокубках и на выезде, а также сообщил, что на победу в противостоянии с "Туном" не рассчитывает. "Ничья в Швейцарии будет неплохим результатом", — подытожил экс-форвард московской команды.

Напомним, матч "Тун" – "Спартак" состоится в четверг, восьмого августа и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 15 августа.