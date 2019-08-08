Российские биатлонисты прибыли в Сочи, где начали тренировочный сбор

Основная и резервная сборные России по биатлону прибыли в Сочи, где начали среднегорный тренировочный сбор на базе олимпийского центра "Лаура". Сбор у мужчин и женщин продлится до 23 и 25 августа соответственно.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), мужская команда работает в Сочи в составе двух групп.

Состав "А": Логинов Александр, Малышко Дмитрий, Елисеев Матвей, Гараничев Евгений, Поршнев Никита, Бабиков Антон, Латыпов Эдуард, Поварницын Александр

Состав "Б": Филимонов Вадим, Томшин Василий, Малиновский Игорь, Иванов Дмитрий, Вьюхин Андрей, Мухамедзянов Ильназ, Сидоров Евгений, Малеев Вячеслав, Стрельцов Кирилл

Руководит тренировочным процессом у мужчин старший тренер Анатолий Хованцев, ему помогают тренеры Артем Истомин, Максим Максимов, Сергей Белозеров, Сергей Идинов, Альбина Ахатова, врач Михаил Томилин, массажисты Дмитрий Топычканов Евгений Федотов, биохимик Александр Кузнецов и аналитик Дмитрий.

В составе женской команды на сбор приехали:

Биатлонистки – Миронова Светлана, Павлова Евгения, Кайшева Ульяна, Гербулова Наталья, Казакевич Ирина, Сливко Виктория, Егорова Анастасия, Куклина Лариса, Васнецова Валерия, Мошкова Екатерина, Гореева Анастасия, Поршнева Анастасия, Шевнина Полина.

Тренеры и специалисты – Виталий Норицын (старший тренер), Николай Загурский (тренер), Леонид Гурьев (тренер), Сергей Коновалов (тренер), Евгений Куваев (тренер), Евгений Шутов (врач), Валерий Лашин (массажист), Александр Сушенцев (массажист), Роман Тыцык (биохимик)