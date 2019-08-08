Желтый уровень сменился оранжевым: мэр Москвы предупреждает об опасности

Уровень погодной опасности в Москве повысили до "оранжевого" до вечера 9 августа из-за возможных сильного ветра, ливня и грозы.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в Гидрометцентре.

Москвичей и гостей столицы предупреждают, что примерно с 21 часа 8 июля до примерно 18.00 9 августа в городе ожидаются сильный ветер со шквальными порывами до 25 метров в секунду, а также очень сильный дождь с грозой.

С предупреждением в своем Twitter выступил и мэр Москвы Сергей Собянин, который написал, что несмотря на то, что горожане привыкли к сообщениям о непогоде, 8-9 августа "чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение".

Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 августа 2019 г.

По данным синоптиков в ближайшие сутки в Москве может выпасть пятая часть месячной нормы осадков.