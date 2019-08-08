Проспект Академика Сахарова перекроют на время митинга

Проспект Академика Сахарова в Москве будет полностью перекрыт 10 августа в связи с проведением в этот день митинга.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в столичном информационном центре транспортного комплекса.

Сообщается, что движение по проспекту будет перекрыто от Докучаева переулка до Садового кольца с 7:30 до 18:30 мск. Автомобилистам также запретят в этот временной период проезжать по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка. Движение транспорта будет ограничено и в районе дома № 9 на проспекте Академика Сахарова с 6.00 до 7.30 мск – на этом участке автомагистраль перекроют по одной полосе в обоих направлениях.

10 августа правительство Москвы согласовало проведение митинга в связи с предстоящими выборами депутатов в Московскую городскую думу.