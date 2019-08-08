Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию

Премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Киргизию, где 9 августа примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Кроме того, запланированы встречи главы российского кабмина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, белорусским премьером Сергеем Румасом, а также руководителем правительства Армении Николом Пашиняном, сообщает агентство ТАСС.

Основные вопросы заседания совета станут интеграция в Европейском экономическом союзе, развитие национального регулирования, создание единого финансового рыка стран ЕАЭС, обсуждение инициатив в области цифровой экономики.

В завершении поездки Дмитрий Медведев посетит музыкальный фестиваль Tengri Music.

Поездка Дмитрия Медведева проходит на фоне сложной политической обстановки. В Республике происходят столкновения правоохранительных органов со сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева. 7 августа сотрудники МВД и ГКНБ пошли на штурм резиденции бывшего главы государства в селе Кой-Таш.



Атака провалилась: шесть бойцов спецназа оказались в плену, а заместитель командира группы "Альфа" получил смертельные ранения. После этого силовики начали переговоры с Атамбаевым. Спустя несколько часов он сдался. Его доставили в Бишкек.