Российские каналы передали сообщение о надвигающейся непогоде в Москве

Российские телеканалы впервые были задействованы в качестве системы оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

В 20:00 мск в эфире всех основных телекомпаний появилось сообщение МЧС РФ о том, что в ближайшее время в московском регионе ожидается сильный ветер, с шквалистыми порывами до 25 метров в секунду, сопровождаемый мощным и продолжительным ливнем с грозой.

Зрителей предупредили о необходимости укрываться в капитальных зданиях, а также об опасности нахождения под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее с аналогичным уведомлением в своем Twitter выступил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что несмотря на то, что горожане привыкли к сообщениям о непогоде, 8-9 августа "чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение".

Синоптики прогнозируют, что в течение суток на Москву может вылиться треть месячной нормы осадков.