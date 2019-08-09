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9 августа 201902:32 Арзы Хасьянова

В Ачинском районе, пострадавшем от пожара на арсенале, идут восстановительные работы

В Ачинском районе, пострадавшем от пожара на арсенале, идут восстановительные работы

В Ачинске и других поселках, пострадавших в результате пожара на военном арсенале, начались восстановительные работы. В селе Каменка установку дверей и окон военные закончат за несколько дней. Жители получат по 10 тысяч рублей на первоначальные нужды. Сумма дальнейших выплат будет зависеть от степени ущерба. Как идет восстановление?

На третий день после пожара Ачинский район — вне режима ЧС. Жизнь по пропускам (так положено по уставу), осталась только на территории артиллерийского склада.

С крыши военный городок как на ладони. Многоэтажные дома в километре от военной части первыми встретили взрывную волну со стороны арсенала. Сегодня в окнах, пока еще без стекол, другой вид.

Бригады военнослужащих уже приступили к восстановительным работам. Ведь сейчас в домах гуляет ветер. В очереди на ремонт — четыре сотни квартир. Установку дверей и окон военные закончат до 10 августа.

Доказательства нанесенного ущерба — в фотоархиве пострадавших. За компенсацией люди обращаются в пункты приема. При себе необходимо иметь пакет документов.

"Гражданину необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении детей. У кого есть лицевые счета – прийти с выпиской из лицевого счета. Также возможна выплата через почтовое отделение", — объясняет ведущий специалист управления муниципального имущества Наталья Головастик.

На месте оценкой нанесенного ущерба занимаются специальные комиссии. В деревнях Каменка, Ключи, Чистый Ручей продолжается подворовой обход.

"В настоящий момент производится осмотр жилых помещений на предмет определения предварительного ущерба. После этого данные будут переданы в единый центр в администрацию, будет определена сумма предварительного ущерба", — рассказывает муниципальный инспектор Василий Колесников.

В военном городке работает мобильный консультационный пункт.

Материальная помощь полагается каждому члену семьи. 10 тысяч рублей для жителей деревни Каменка и до 10 тысяч — для других поселений. Суммы для возмещения имущественного ущерба устанавливаются индивидуально в зависимости от степени повреждений.

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