Возросло число задержанных за беспорядки в Москве

Задержаны еще два участника беспорядков на несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Это 26-летний Айдар Губайдулин и 27-летний Данила Беглец. Число фигурантов уголовного дела, сообщила пресс-служба Следственного комитета России, выросло до 12.

Губайдулину уже предъявлено обвинение, объявленный в розыск Беглец находится в Следственном комитете, сообщает ТАСС. Следствие ходатайствует о избрании задержанным меры пресечения в виде взятия под стражу.

За применение насилия к стражам правопорядка и участие в массовых беспорядках 27 июля в Москве ранее были арестованы девять человек. Это Сергей Абаничев, Владислав Барабанов, Егор и Кирилл Жуковы, Евгений Коваленко, Даниил Конон, Алексей Миняйло, Иван Подкопаев и Самариддин Раджабов.

Добровольно к следователям явился Сергей Фомин. 9 августа суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Кроме того, был задержан еще один участник московских массовых беспорядков Илья Анохин. Все они – участники несанкционированного митинга в центре Москвы с требованием регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, подписи в поддержку которых были забракованы Мосизбиркомом. Выборы в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября.