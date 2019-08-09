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Выборы в Мосгордуму 27 минут назад
Памфилова уточнила, из-за кого "весь сыр-бор". Американского дипломата вызвали в МИД
Организацией незаконных митингов и возмущением общественного спокойствия в столице занимаются 13 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
"Весь сыр-бор и все митинги, и все возмущения, что не допускают оппозицию, идут именно от 13 кандидатов независимых, оппозиционных, из 57, кому отказали", — объяснила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, передает ТАСС. Сегодня ведомство занимается рассмотрением поступивших в ЦИК жалоб.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы проводит расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которые предположительно являются организаторами беспорядков 14 и 27 июля.
Между тем, в МИД России сегодня был вызван советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон. Дипломату сделали представление из-за размещения информации о незаконной акции 3 августа на официальном сайте посольства и в Twitter. В МИД РФ также пообещали довести до руководства США и Германии данные, как их дипломатические работники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России.
Специальная комиссия Совета Федерации, в состав которой вошли представители Генпрокуратуры, Центризбиркома, Общественной палаты и МИД, уже изучает различные факты иностранного вмешательства в российские выборы — в их числе кибератаки, финансирование оппозиции и даже случаи прямой агитации.
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