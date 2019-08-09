Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.

Об этом сообщает издание The Telegraph. По имеющимся данным, представлять интересы экс-супруги Потанина будет адвокат Чарльз Ховард. На защиту ответчика нанята крупный специалист по бракоразводной тематике Фиона Шэклтон, которую иначе называют "Стальной магнолией". Она участвовала во многих процессах известных людей. Например, представляла интересы исполнителя Пола Маккартни, жены футболиста Тьерри Анри, была на стороне принца Уэльского, а также отстаивала права супруги миллиардера Фархада Ахмедова.

Наталья Потанина хочет отсудить у бывшего супруга 7 миллиардов, поскольку утверждает, что свое состояние предприниматель накопил, пребывая в законных отношениях с ней.

Ранее экс-супруга уже пыталась судиться с Потаниным в России, но тогда правда оказалась не на ее стороне.

Пара находилась в браке тридцать лет, они развелись в 2014 году. После раздела имущества Наталье Потаниной перешли три земельных участка, а также два дома, один из которых располагается на Рублевке. Кроме того, бывшая супруга получила денежную компенсацию в размере 380 миллионов рублей.