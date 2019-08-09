В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков

В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в Москве в воскресенье, 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.

В нем примут участие водители подразделений ФСИН более чем из десяти регионов России, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве, турнир пройдет на базе управления конвоирования в Капотне.

Его участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, навыки стрельбы, а также знание правил дорожного движения.

Турнир по вождению автозаков проводится в третий раз. В прошлом году в нем приняли участие водители спецавтомобилей из Московской области, Тулы, Калуги, Нижнего Новгорода, Рязани, Владимира, Смоленска и Костромы, а также из управления автотранспорта ФСИН России.

Два первых спецавтомобиля для перевозки арестантов появились в Санкт-Петербурге 28 июля (11 августа по новому стилю) 1908 года.