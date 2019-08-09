Беспорядки в Москве: Губайдулин и Фомин отправлены под стражу

Басманный суд Москвы отправил под арест двух фигурантов по уголовному делу о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля. В отношении Айдара Губайдулина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября 2019 года, в отношении Сергея Фомина — до 8 октября 2019.

Суд отказался по просьбе самого Губайдулина и его адвоката отправить обвиняемого под домашний арест, удовлетворив при этом ходатайство следствия.

Сергей Фомин ранее был объявлен в розыск, его задержали 8 августа.

Адвокат Губайдулина рассказал, что его подзащитный работает в Москве инженером и был задержан около 2:00 и доставлен на допрос в Следственный комитет, сообщает "Интерфакс".

Айдару Губайдулину, который является выпускником Московского физико-технического института, вменяется участие в массовых беспорядках 27 июля в центре столицы. У следствия есть доказательства в виде фотоматериалов, согласно которым обвиняемый заносит предмет, похожий на пластиковую бутылку, над головой сотрудника Росгвардии. Губайдулин, в свою очередь, вины не признает.

Уголовное дело об организации, участии и призывах к массовым беспорядкам в Москве было возбуждено 30 июля. По версии следствия, накануне несанкционированной акции группа лиц размещала в интернете призывы принять в ней участие, заведомо зная, что подобные действия могут спровоцировать массовые беспорядки.