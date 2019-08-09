Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским

Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером. Такое мнение высказал глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает"​​​. Затем президент Украины призвал почтить минутой молчания украинских военнослужащих, погибших в Донбассе.

По словам Перинчека, это стало беспрецедентным случаем в мировой дипломатии. Более того турецкая делегация сначала даже не поняла, что им делать, и "лишь в рамках гостеприимства простояла эту минуту".

"Россия – один из наших основных партнеров, — заявил РИА Новости политик. — А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами. Сегодня стратегический партнер один, завтра другой, послезавтра третий".

Перинчек отметил, что, если кто-то хочет стать стратегическим партнером со всеми, значит, он ни с кем не сможет иметь настоящее стратегическое партнерство. По его словам, США и НАТО – партнеры Турции лишь на бумаге, по факту турки от альянса отлучены.

По его мнению, Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России, и для дальнейшего развития двусторонних отношений нужно открыто сказать это народу.