Не больше 5 килограммов: в РФ вводятся ограничения на любительскую рыбалку

Больше 30 миллионов любителей рыбной ловли — столько по подсчетам в нашей стране непрофессиональных рыбаков — сегодня узнали, что со следующего года для них вводят нормативы. Новые правила устанавливают максимум суточного улова, за превышение которого рыбинспекторы будут штрафовать.

Новый закон устанавливает нормы вылова рыбы в сутки. Например, для Москвы это 3 судака, 5 щук, 30 раков и 50 мальков, но не более 5 килограммов. Но этот же закон оставляет лазейку для рыбаков, которые, как известно, хитрые ребята. Можно же, так сесть на берегу в кресло и на вопрос рыбоинспектора, а откуда у вас 10 килограммов, ответить: так я вторые сутки сижу.

В каждом регионе свой норматив. Детали пока не известны, но почти наверняка в таких рыбных регионах, как низовье Волги, Сибирь и Дальний Восток, разрешат вылавливать побольше. Но максимально разрешенная масса — 50 килограммов. Больше этого перевозить без сопровождающих документов запрещено. Иначе — штраф.

Самое главное — закон гарантирует бесплатный доступ граждан к рыболовству в личных целях. Но вводит запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока, а также строгие ограничения на так называемые жаберные сети.

"Они должны, как и все остальные сетные орудия лова, быть промаркированы. Производится жёсткий учёт с привязкой к конкретному гражданину. Потому что на больших просторах нашей родины есть разные условия и зачастую местное население, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке живёт за счёт этого, просто получая себе пропитание", — пояснил Василий Соколов, заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству.

При этом в других регионах будет запрещено не только использование сетей — за это уголовная статья — но и их оборот. А вот подводная охота останется. Нельзя будет только производить стрельбу над водой. Ради безопасности тех, кто находится на поверхности.

А вот на платные пруды новые правила, похоже, не распространятся. Для тех, кто любит рыбалку ради улова, настоящая отдушина.

"Три удочки, три спиннинга можно как бы. И всегда без улова домой никогда не уезжал. Поэтому и нравится это место. Сюда постоянно приезжаю. Карп, толстолобик. Мне нравится", — говорит Сергей Беспалов, рыбак из Ростовской области.

Хотя, здесь тоже есть подводные камни. Многие жалуются на владельцев платных водоемов. В таких хозяйствах рыба, конечно, болеет чаще и в уху или на растегай вряд ли сгодится.

Так или иначе новые правила коснутся около 30 миллионов россиян. Именно столько наших соотечественников увлекаются рыбалкой.

Понятно, что если каждый вернется с тихой охоты с мешком рыбы, то все водоемы опустеют. Что, в принципе, и происходит в Центральном регионе. Поэтому, главное, ради чего принят новый закон — прекращение бесконтрольного истребления ихтиофауны. Охрана водных биоресурсов и среды их обитания.