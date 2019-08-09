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9 августа 201921:33 Дарья Окунева

Шереметьево встречает 60-летний юбилей третьей взлетной полосой

Шереметьево встречает 60-летний юбилей третьей взлетной полосой

Один из крупнейших аэропортов Европы Шереметьево отмечает 60-летие заявкой на новый рекорд — в 50 миллионов пассажиров в год. А с вводом в строй новой взлетной полосы — одна из главных воздушных гаваней страны сможет принимать и отправлять самолеты непрерывно.

Первый пассажирский борт сел здесь в мае 1959-го, все начиналось с одного рейса в день, сейчас их более тысячи. Каждые 30 секунд в Шереметьево взлетают и садятся самолеты.

Его строили как центральный аэродром ВВС, но переквалифицировали в гражданский. Первое здание аэропорта — трехэтажный особнячок. Здесь были и диспетчерские, и зал ожидания для пассажиров.

"В одном этом маленьком здании умещался целый аэропорт", — рассказал Роман Генис, руководитель пресс-службы аэропорта.

Это не устроило Никиту Хрущева, который только вернулся из Лондона. Первый секретарь распорядился построить в Шереметьево международный аэропорт не хуже Хитроу. И уже через 4 года новый суперсовременный аэровокзал принял первых пассажиров и влюбленные пары.

"Нам было не лень пройти пешком несколько километров, чтобы провести здесь время с девушкой в кафе. Мы ощущали себя как в европейской стране", — говорит Игорь Хохлов, директор производственных систем аэропорта.

Место и правда обладало особым флером. Отсюда приходили новости о задержании опасных контрабандистов и коварных шпионов. Здесь раздавала автографы Софи Лорен и интервью Анжела Девис. Здесь встречали нашу олимпийскую сборную из Монреаля, одержавшую блестящую победу.

С отражений в стеклах аэропорта Георгий Данелия начал свой главный фильм о столице – "Я шагаю по Москве".

Кадр похож, но здание совершенно другое. Шереметьево-1 было снесено в 2016-м. Теперь на его месте новый терминал В.

Чтобы его построить, пришлось разобрать и знаменитую "рюмку". Павильон для выхода на посадку, который казалось парил в воздухе, стал декорацией к десяткам фильмов. На фоне "рюмки" финальный поцелуй "Итальянцев в России". Она — же фасад космопорта в картине "Сквозь тернии к звездам".

Кстати интерьеры космического вокзала снимали уже в "Шереметьеве-2". Второй терминал построили к Олимпиаде-80, поэтому потолки украсили кольцами. Фасад — копия аэропорт в Ганновере.

"Это вообще называется хай-тек и поскольку проектировали это немцы, то получилось, что это здание как бы переносилось из Европы. Оно пришло из другого мира", — рассказал Борис Уборевич-Боровский, председатель Московского архитектурного общества.

В начале 20-х терминал перестроили, теперь он называется F. Интерьер изменился, но кое-то оставили на память.

"Цифра 2 была снята и принесена к нам в качестве экспоната", — сообщила Элизабет Радюк, директор музея аэропорта.

Сегодня Шереметьево — крупнейший мировой хаб. С 5 терминалами. Грузовым портом. Миллионами пассажиров в год. И тысячами сотрудников. Это инженеры, грузчики и, конечно, диспетчеры.

В штате аэропорта есть даже орнитологи. Следят, чтобы пути птиц и лайнеров не пересекались. Чаек отпугивают хлопками и тревожными криками сородичей.

Аэропорт продолжает расти. В этом году закончится реконструкция шестого терминала — С и войдет в строй третья полоса. Это позволит убрать даже 30 секундный интервал между рейсами. Со следующего года взлетать и садиться самолеты здесь смогут без перерыва.

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