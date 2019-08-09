Центр по примирению сообщил об убийствах, совершенных сирийскими боевиками

В Сирии боевики убили штатского, еще двое мирных жителей были ранены. Кроме того, от их рук погибли десять военных, еще 21 пострадал. Несмотря на потери, наступление на Абу-Дали удалось отразить.

Также нападению террористов подверглись Ачан и Абу-Омар, уточняет ТАСС со ссылкой на главу Центра по примирению Алексея Бакина.