Полиция Геленджика задержала авиадебошира

В Геленджике полиция задержала авиадебошира.

Как сообщили "Интерфакс" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО, мужчина устроил дебош на борту самолета, который летел из Екатеринбурга в Геленджик. По словам бортпроводников, он нарушал порядок, нецензурно ругался и не реагировал на замечания.

После приземления самолета пассажир был доставлен в отделение полиции. Авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска. В отношении него возбуждено административное дело по статье "Мелкое хулиганство".