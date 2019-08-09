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9 августа 201922:43

Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме

Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".

Об этом он проинформировал мировую общественность на своей странице в Twitter.

Президент США обвинил представителей Голливуда в том, что их фильмы разжигают ненависть и злобу. По мнению Трампа, эти люди не являются реальной элитой страны, они лишь производители собственной жестокости, в которой потом пытаются обвинять других.

При этом сам Трамп неоднократно обвинялся в расистских высказываниях. Например, в июле 2019 года, после своих нелестных высказываниях о конгрессменах от Демократической партии, выходцах из стран Африки, напоминает "Интерфакс".

При этом, по данным социологического опроса центра общественного мнения Quinnipiac University, 51% американцев считают, что Трамп — расист, в то время как 45% не считают президента США таковым.

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