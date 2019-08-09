Вмешательство в дела России: советник посольства США вызван в МИД РФ

Советник посольства США в Москве вызван в МИД России, потому что на сайте американской дипмиссии, а также в Твиттере управления Госдепа были размещены схемы проведения в Москве несанкционированной акции 3 августа и призывы к участию в них.

В МИД России это расценивают как грубую попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны.

"За эти два дня в Министерство иностранных дел России были вызваны представители посольств ФРГ и США, которым было сделано представление относительно использования информационных ресурсов с проведением конкретных примеров", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что эти государства, используя СМИ своих стран, напрямую вмешиваются в российскую внутреннюю политику.

"Это недопустимо ни с точки зрения глобального международного права, ни с точки зрения конкретных документов, регламентирующих деятельность посольств, в частности, Венской конвенции, а главное — с точки зрения подходов этих же стран к невозможности вмешательства ни во внутренние дела в целом, ни в электоральные процессы в частности", — сказала Мария Захарова.