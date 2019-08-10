Отрезанные головы в ведрах: ФБР вскрыло масштабную торговлю человеческими останками
В США разгорается скандал вокруг Центра биологических ресурсов. Как выяснило ФБР, организация продавала военным тела умерших людей, которые родственники передавали на научные цели. Вооруженные силы испытывали на них действие взрывчатых веществ.
Жительница Аризоны Дорис Стаффер страдала от болезни Альцгеймера. Пять лет назад она умерла в возрасте 73 лет. Ее сын Джим рассудил, что изучение мозга его матери могло бы помочь врачам в поиске лечения данного заболевания, поэтому он решил пожертвовать ее голову науке.
С этой целью он подписал контракт с организацией под названием Центр биологических ресурсов, передал ей тело родительницы. В контракте специально оговаривалось, что изучаться будет только мозг. Позже ему передали небольшую коробку, внутри которой, как ему сказали, кремированные останки Дорис.
И только теперь он узнал, что врачи так и не смогли ничего исследовать, поскольку Центр биологических ресурсов продал ее тело американским военным, а те его взорвали.
"Ее привязали к стулу в некоем устройстве, и под ней произошел взрыв. Так они хотели выяснить, что происходит с человеческим телом в машине, которая подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Моя мама была тихим человеком, но теперь каждый раз, когда я представляю ее себе, она злится", — говорит Джим.
История Стаффера появилась в прессе одновременно со многими другими скандальными новостями об этом центре. Как выяснило ФБР, его работники давно поставили торговлю завещанными им человеческими останками на поток. Причем продавали не обязательно вооруженным силам, но также компаниям, которые проводят краш-тесты автомобилей и медицинским учреждениям.
Торс с головой уходил за 2 400 долларов, нога за 1 100, коленный сустав и ступня стоили 500 долларов штука.
Работа центра приостановлена. В его зданиях в Иллинойсе, Аризоне и не только прошли обыски. Сотрудники бюро, которые их проводили, попросились в отпуск с посттравматическим расстройством.
Говорят, что Аризонское хранилище напоминает пещеру ужасов: с холодильниками, которые забиты руками и ногами, с отрезанным головами, которые хранились в ведрах и следами каких-то странных экспериментов. Агенты ФБР рассказывают, что видели голову миниатюрной женщины, пришитую к массивному мужскому торсу.
Те, кто смог опознать своих родственников (пока это только восемь семей), обратились в суд. Против владельцев центра возбуждено несколько уголовных дел, однако с большой долей вероятности ситуация с торговлей человеческими останками не изменится.
Владелец центра Стивен Гор получил год условно и четыре года испытательного срока. А дело все в том, что в США не запрещено продавать фрагменты тел, если только они не являются частями тел эмбрионов и не предназначены для трансплантологии. То есть в теории история, когда чей-то мозг завещали науке для изучения, а потом просто взорвали, вполне может повториться.
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