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10 августа 201905:10

Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутник

Роскосмос

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.

Команду на самоуничтожение должны передавать с Земли в случае завершения эксплуатации космического аппарата или его выхода из строя​​​.

И тогда спутник должен "испариться" под действием факторов космического пространства, главным образом нагрева. Для этого авторы патента предлагают изготавливать элементы таких спутников из специальных материалов, которые из твердого состояния переходят в газообразное, минуя жидкую фазу, сообщает РИА Новости.

Проблема космического мусора давно беспокоит ученых. В 2016 году специалисты "Роскосмоса" пришли к выводу, что если ей не заниматься, то через две сотни лет вся околоземная орбита будет усыпана обломками техники.

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