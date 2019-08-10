Радамель Фалькао хочет играть в "Галатасарае"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао выразил желание сменить клуб и продолжить карьеру в Турции. Высока вероятность скорого перехода колумбийца в "Галатасарай".

"Мне интересно, как устроена футбольная жизнь в Турции. Поэтому предложение "Галатасарая" привлекло меня. Надеюсь, что нам удастся договориться с чемпионом Турции", — приводит слова Радамеля Фалькао РИА Новости.

При этом Радамель Фалькао не собирается ехать в Китай или МЛС. "Думаю, что я еще не исчерпал себя в Европе", — считает колумбийский нападающий.