Взрывы под Ачинском: в Красноярский край перебрасывают спецтехнику

Переброска тяжелой техники для ликвидации последствий пожара под Ачинском начата в Красноярском крае, передает телеканал "Россия 24". Так, из Свердловской области самолетом военно-транспортной авиации доставлены инженерные танки, с помощью которых проложат пути в завалах, а также спецмашины для пожаротушения. Они дополнят роботизированные комплексы, которые уже работают на объекте.

Сейчас территорию арсенала проливают с воздуха при помощи самолетов Ил-76. На сегодня запланировано не меньше 20 вылетов. За один рейс к месту сброса можно доставить до полусотни тонн воды.

Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов в Ачинском районе произошли взрывы. Возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии при разминировании.

Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после этих взрывов, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Еще восемь пострадавших были осмотрены, проконсультированы врачами и отпущены на амбулаторное лечение.

Администрация Ачинска из-за ЧП ввела запрет на прогулки в близлежащих лесах: в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский, села Заворки. На местности работают военные саперы.