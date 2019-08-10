Мужчине, напавшему на росгвардейцев, прострелили ноги

В Тюмени росгвардейцам перед задержанием пришлось ранить агрессивного мужчину. Как сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, гражданин 1970 года рождения ночью обстрелял патруль. Один из сотрудников Росгвардии был ранен, но его жизнь вне опасности. Также неизвестный метнул в группу вневедомственной охраны какой-то предмет.

Для задержания нападавшего росгвардейцы открыли ответный огонь и ранили мужчину в ноги. Его отправили в больницу. Перестрелка произошла около половины первого ночи на Интернациональной улице.