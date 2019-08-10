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10 августа 201912:17

"Торпедо" вышло в лидеры ФНЛ

Московское "Торпедо" вышло в лидеры ФНЛ – второго по силам футбольного дивизиона России. Автозаводцы выиграли во Владивостоке у "Луча" со счетом 1:0 в матче 7 тура.

Единственный гол за 8 минут до конца встречи провел Максим Шоркин. Эта победа для стала трехкратных чемпионов страны пятой в чемпионате. "Торпедо" набрало 16 очков и вышло на первое место в ФНЛ.

На второе вышел еще один московский клуб – "Чертаново", сыгравший вничью 0:0 со "СКА-Хабаровск" на поле соперника. У столичной команды 15 очков. Однако обойти два московских коллектива могут "Химки" и "Томь", имеющие по 14 очков.

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