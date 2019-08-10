Инсульт с субдуральной гематомой: дочь Делона рассказала о его состоянии

Дочь Алена Делона выразила слова благодарности всем поклонникам актера за слова поддержки. Ранее сообщалось о том, что 83-летний актер перенес инсульт, осложненный скоплением крови в месте кровоизлияния (субдуральная гематома).

Дочь Аннушка пишет на своей странице в Instagram, что Делон находится сейчас в швейцарской клинике и чувствует себя удовлетворительно.

Секс-символ 1960-80-х, Ален Делон известен своими киноролями в культовых картинах "Зорро", "Черный тюльпан", "Рокко и его братья", первой экранизации романа "Талантливый мистер Рипли" — "На ярком солнце" и даже советской картине "Тегеран-43". А также исполнением песни "Parole" в дуэте с Далидой. Причем последняя работа актера — камео в российском фильме "С новым годом, мамы!".

Дочь актера уверяет, что Делон уже думает о новых проектах. "Ведь он по характеру — человек-победитель", — пишет Аннушка.