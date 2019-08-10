Команда Кокорина и Мамаева обыграла "Салют"

Составленная из заключенных колонии ИК-4 команда "Золотой лев" со счетом 4:2 обыграла клуб второй лиги "Салют" (Белгород). В составе победителей играли Павел Мамаев и Александр Кокорин, отбывающие наказание в учреждении.

Игра проходила на мини-футбольной площадке и состоял из двух таймов по 20 минут. В составе соперников на поле находилось по 6 игроков. "Золотой лев" сумел нанести поражение профессиональному коллективу 4:2. Три мяча из четырех забил Павел Мамаев.

После матча Александр Кокорин сообщил, что благодарен "Зениту" за заботу о нем. Готов завершить карьеру в "Зените". Готов играть хоть бесплатно. – Потому что клуб ко мне очень хорошо относится", — приводит слова Кокорина ""Спорт-Экспресс".