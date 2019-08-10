К российской "Луне-28" может присоединиться Германия

Немецкие специалисты могут принять участие в российской миссии по доставке лунного грунта "Луна-28", сообщается на сайте "Роскосмоса". Обсуждение инициативы проходило в Германском центре авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR), который российская делегация посетила на этой неделе.

Детальное обсуждение продолжится на площадке Института космических исследований РАН в рамках разработки предложений по миссии "Луна-28". Специалисты Германии также получили предложение принять участие в миссиях на Венеру и другие планеты дальнего космоса.

Доставка на Землю замороженных образцов лунного грунта запланирована на 2027 год.