Гиперзвуковой "Кинжал" впервые показали публике

В рамках Армейских международных игр в субботу публике представили новейшую разработку российского ВПК - гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". На полигоне Дубровичи два истребителя МиГ-31К с "Кинжалами" участвовали в учебной атаке.

Они прикрывали штурмовики и бомбардировщики, которые уничтожили 60 целей двенадцати типов на батарее ЗРК условного противника, пишет РИА Новости.

Впервые о ГРК "Кинжал" общественность узнала из послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина в 2018 году.

Ракета "Кинжал" достигает скорости в десять Махов и пролетает до двух тысяч километров.