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10 августа 201918:19

Малком не попал в стартовый состав "Зенита" на игру с "Динамо"

Twitter/ФК "Зенит"

Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа. Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался в запасе.

В составе "Зенита" игру начнут Андрей Лунев, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

За "Динамо" выступят Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Константин Рауш, Тони Шуньич, Артур Юсупов, Шарль Каборе, Жоаозиньо, Себастьян Шиманьски, Рамиль Шейдаев и Кирилл Панченко.

Матч между "Динамо" и "Зенитом" состоится в Москве 10 августа. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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