Андрейченко объяснил, зачем пришел в американский магазин с оружием и в бронежилете

20-летний Дмитрий Андрейченко, задержанный на днях после визита в супермаркет сети Walmart в американском Спрингфилде с оружием и в бронежилете, объясняет свои действия желанием провести "социальный эксперимент". Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на копию его показаний.

В четверг, 8 августа, Андрейченко пришел в Walmart с пистолетом и винтовкой, надев бронежилет, и принялся бродить по супермаркету с тележкой, снимая себя на мобильный телефон. Другие покупатели в страхе разбежались, в магазин вызвали полицию, до прибытия которой Андрейченко задержал оказавшийся рядом пожарный, находившийся не на службе. Сообщалось, что юноша — украинец.

На допросе юноша заявил следователям, что собирался кое-что купить в магазине, а съемку вел на случай, если кто-нибудь остановит его и попросит уйти. Своей сестре он ранее заявил, что намерен провести социальный эксперимент на тему того, как в общественном месте будут соблюдаться его права на ношение оружия, гарантированные Второй поправкой к Конституции США.

Сестра и супруга Андрейченко заранее предупреждали его, что это не самая лучшая идея — особенно после недавних случаев стрельбы в Эль-Пасо (также в Walmart) и Дейтоне. Однако экспериментатор все же не позволил себя разубедить.

По сообщению полиции Спрингфилда, Андрейченко предъявлены обвинения в угрозе совершения террористического акта второй степени. Как заявил представитель местной прокуратуры Дэн Паттерсон, в штате Миссури, где находится город Спрингфилд, соблюдается право на открытое ношение оружия, однако это не имеет никакого отношения к инциденту с Андрейченко, так как это Вторая поправка "не разрешает человеку действовать в безрассудной и преступной манере, подвергая опасности других граждан".

По словам лейтенанта полиции Майка Лукаса, молодому человеку, если честно, очень повезло, что после своей выходки он остался жив. CNN уточняет, что его магазин его винтовки был полон, но патрона в патроннике не было. Однако пистолет, который также был у него при себе, был заряжен и полностью готов к стрельбе, включая и досланный в патронник патрон.