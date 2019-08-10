Олимпийский чемпион Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство к партнеру

Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хе Чун, завоевавший золото на Играх-2018 в Пхенчхане, получил дисквалификацию за сексуальное домогательство к партнеру по команде. Ее срок рассчитан до 7 августа 2020 года.

Как сообщает агентство Yonhap, 17 июня южнокорейский спортсмен во время тренировочного сборной национальной команды стянул штаны с более молодого партнера по команде. Это произошло в присутствии девушек шорт-трекисток.

По итогам разбирательства Лим Хе Чун был обвинен в сексуальном домогательстве и дисквалифицирован на один год.