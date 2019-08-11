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11 августа 201903:08

Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале

EPA

В полуфинале проходящего в канадском Монреале теннисного турнира серии Masters россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Карена Хачанова с результатом 6:1, 7:6 (8:6).

Оба российских теннисиста – соседи в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов: Хачанов на восьмом месте, Медведев – на девятом. Ранее они дважды играли друг против друга одержав по одной победе, напоминает "Интерфакс".

В финале турнира Даниил Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Гаэль Монфис (Франция). Призовой фонд турнира составляет 6 миллионов 338 тысяч 885 долларов США.

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