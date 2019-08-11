Александр Рар: Зеленскому нужно забыть русофобию

У президента Украины есть все шансы открыть новую страницу в истории страны. В этом уверен немецкий политолог Александр Рар. В интервью интернет-каналу "Союз блогеров Украины" он отметил: для этого Зеленскому нужно забыть русофобию, повернуться в сторону Москвы и добиться мира в Донбассе.

Условия, при которых это возможно, обозначены в минских договорённостях, отмечает телеканал "Россия 24". Эксперт подчеркнул: расширяться на восток Евросоюз не будет. И в Киеве — должны это понимать.