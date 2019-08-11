Бранислав Иванович: в матче с "Динамо" классно сыграли в обороне

В матче пятого тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде обыграл "Динамо" со счетом 2:0. Защитник петербургской команды Бранислав Иванович поделился впечатлениями от игры с москвичами.

"Мы очень классно сыграли в обороне, – приводит слова Ивановича пресс-служба "Зенита". – Было сложно. "Динамо" – принципиальный соперник, сегодня они прессинговали нас чуть-чуть повыше, что создавало нам некоторые проблемы. Но мы пытались с этим бороться. Очень довольны этими тремя очками, продолжаем дальше".

"Зенит" с 13 очками лидирует в турнирной таблице, а "Динамо" расположилось на 11-й строчке, имея в активе пять очков. В следующем туре "сине-бело-голубые" 17 августа примут "Ахмат", а москвичи на следующий день сыграют с "Локомотивом".