NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

По его мнению, в случае возникновения такого конфликта силы НАТО в Черном море, исключая Турцию, будут уничтожены в первые же часы войны. Так что, возможно, это и к лучшему, что конвенция Монтре запрещает американским авианосцам проход через турецкие проливы. В противном случае их, вероятно, быстро уничтожили бы российские дизельные подлодки, сухопутные мобильные ракетные комплексы и небольшие, но опасные ракетные катера.

И это — не считая авиации сухопутного базирования, вооруженной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами — такими, например, как новый комплекс "Кинжал", пишет Голдстин в издании The National Interest.

На что же годятся американские авианосцы в случае войны с Россией? Даже зависть военных моряков других стран не делает суперавианосцы идеальными капитальными кораблями для ВМС США в будущем, считает он. Такие корабли были достаточно полезны для США в разных конфликтах, начиная от Корейской войны и заканчивая операцией "Несокрушимая свобода" в Афганистане, но теперь пора двигаться вперед.

Америке, убежден Голдстин, нужна более рациональная структура военно-морских сил с акцентом на подводных возможностях, включая подводные беспилотники и распределенные сети сенсоров.