Беспорядки на Храмовой горе: мусульманский праздник жертвоприношения совпал с иудейским постом

В Иерусалиме праздник был омрачен столкновениями, которые произошли на Храмовой горе. Полиции пришлось применять слезоточивый газ. Власти на время решили закрыть доступ в мечеть Аль-Акса.

Многотысячными беспорядками на Храмовой горе закончилась утренняя молитва в честь мусульманского праздника Ид аль-Адха или Курбан-байрам. В полицейских летели камни и стулья. Те отвечали шумовыми гранатами и слезоточивым газом. В общей сложности с обеих сторон пострадали около 20 человек.

"Ранним утром десятки тысяч верующих посетили Храмовую гору. Внезапно часть из них столпилась у ворот Муграби, нарушая порядок и бросая камни и предметы в полицию. Окружной командир приказал им разойтись, полиция использовала средства разгона демонстрации. В результате четыре сотрудника полиции получили травмы легкой и средней тяжести", — написала израильская полиция твит.

На Храмовой горе располагается мечеть Аль-Акса — одна из наиболее значимых святынь для мусульман. Через ворота Муграби, где вспыхнула потасовка, проходит большое количество туристов. Опасаясь, что случайные прохожие могут пострадать в ходе беспорядков, полиция запретила посещение святыни немусульманам. Сотни иудеев собрались у ворот в ожидании, что их пропустят.

Дело в том, что мусульманский праздник жертвоприношения совпал с иудейским постом. В этот день евреи вспоминают храмы, разрушенные в древности. Позже израильские власти решили снять запрет на посещение Храмовой горы.

Как пишут местные СМИ, в преддверии Ид аль-Адха среди палестинцев распространились слухи о том, что израильские поселенцы якобы планируют штурмовать мечеть Аль-Акса. Власти Израиля неоднократно заверяли, что не изменят свою политику в отношении мусульманской святыни. Аль-Аксой управляет фонд исламского имущества. Молиться в мечети могут только мусульмане, а посещать мечеть вправе все желающие.