Момент смертельного столкновения "Лады" с битумовозом попал на видео

Три женщины погибли в страшном столкновении легковушки с грузовиком в Саратовской области. Авария попала в объектив камеры регистратора.

ДТП произошло около 19:30 по местному времени (18:30 по Москве) 8 августа на 317-м километре трассы Сызрань — Саратов. На кадрах видно, что водитель отечественной "Приоры" даже не пытался притормозить перед перекрестком, вылетев на который, он тут же угодил под колеса битумовоза. Удар был такой силы, что грузовик завалился на бок, а содержимое цистерны вылилось на трассу.

В аварии погибли три пассажирки "Лады", 24-летнему водителю и девятилетней девочке посчастливилось выжить, они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Из-за разлившегося горячего битума движение по трассе было перекрыто на протяжении почти четырех часов.