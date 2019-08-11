Прогноз от Bloomberg: РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Россия может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным запасам, сообщает Bloomberg. Причина смены лидеров в первой пятерке — нестабильность на рынке нефти. Сейчас Саудовская Аравия вынуждена использовать собственные резервы на социальную сферу из-за падения цен на нефть, в то время как Россия ограничивает расходы бюджета на фоне новых санкций.

Если прогноз агентства сбудется, Россия вернет себе позиции, утраченные восемь лет назад. Сейчас рейтинг международных резервов с огромным отрывом возглавляет Китай, следом идут Япония и Швейцария. Четвертое место может занять Россия, сейчас находящаяся на пятом месте в рейтинге.

С 2015 года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли 518 миллиардов долларов. В то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и составляют 527 миллиардов в той же валюте.

С апреля цена нефти марки Brent потеряла более 20% и составляет примерно 57 долларов за баррель, что гораздо ниже показателя, который необходим большинству стран ОПЕК для выполнения бюджета. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию устраивает текущий уровень цен — бюджет РФ планировался исходя из цены в 40 долларов за баррель, что примерно в два раза ниже цены, которую закладывала Саудовская Аравия.