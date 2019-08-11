По погибшим сотрудникам Российского федерального ядерного центра объявлен траур

Власти Сарова объявили общегородской траур с 13.00 11 августа по 12 августа. Постановление подписал глава администрации Алексей Голубев, пишет РИА Новости. В городе приспустят государственные флаги и отменят праздники.

Траур объявлен в связи с гибелью при взрыве экспериментальной жидкостной реактивной двигательной установки пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра.

Двигатель взорвался в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области. По сообщению соответствующих служб, экологии региона ущерб не нанесен.