92-летний ветеран стал послом ГТО

Ветеран Великой Отечественной войны Константин Познянский в 92 года получил диплом ФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) на летнем фестивале комплекса ГТО в Иркутске.

В 91 год он выполнил нормативы на золотой знак ГТО.

Областной этап фестиваля ГТО прошел в рамках Всероссийского дня физкультурника. На мероприятии был презентован новый мобильный комплекс ГТО для всех видов испытаний, передает ТАСС.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год. В 2014 году была возрождена указом президента России Владимира Путина.