ЦСКА не справился с новичком РПЛ "Сочи"

Московские армейцы в матче пятого тура чемпионата России встречались на своем поле с дебютантом РПЛ "Сочи". Гости оказали более именитому сопернику серьезное сопротивление, не позволив команде Виктора Гончаренко одержать победу. Итоговый счет – 0:0.

В первом тайме сочинцы смотрелись даже предпочтительнее красно-синих. Они сумели создать несколько опасных моментов, однако с их реализацией у команды Александра Точилина возникли проблемы.

После перерыва футболисты ЦСКА стали больше гостить на чужой половине поля. Но все попытки забить победный гол успехами не увенчались.

После пяти туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Сочинская команда ушла с последнего места, став 15-й. В ее активе два балла.