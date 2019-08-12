Тема:

Ситуация на Украине 21 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
12 августа 201902:58

Европейский союз не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Валерий Матыцин/ТАСС

Европейский союз работает над созданием рекомендаций для стран-членов по идентификации и возможному непризнанию паспортов РФ, выданных жителям Донбасса в упрощенном порядке. Об этом сообщила газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу Европейской комиссии.

Как отмечается, также рассматривается вопрос обработки заявлений на визу, которые резиденты Донбасса с паспортами РФ, полученными по новой процедуре, подают на Украине и в Российской Федерации.

Итоговое решение по данному вопросу остается за странами-членами Евросоюза, передает агентство "Интерфакс".

24 апреля текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 17 июля Путин подписал документ, расширяющий действия указа на всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Первой на ситуацию отреагировала Эстония. 5 августа министерство иностранных дел сообщило о том, что Таллин не планирует признавать российские паспорта, которые были выданы жителям Луганской и Донецкой областей после 24 апреля 2919 года, если только владелец паспорта не являлся гражданином Российской Федерации.

Эстонию поддержали Литва и Латвия, которые на следующий день выступили с аналогичным заявлением. Называется и главный инструмент такого непризнания – это отказ в выдаче людям с российскими паспортами шенгенских виз в консульствах этих стран.

Литва и Латвия считают, что членам Евросоюза следует придерживаться единого подхода к теме, а также координировать свои действия.

Ранее по теме

Сейчас

23:27

В ДТП под Воронежем погибли два человека

22:15

ПВО базы Хмеймим сбили шесть беспилотников боевиков

20:05

Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом

19:58

ЖЖертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек, еще девять пострадали

19:15

Испытания ракеты: "Росатом" назвал имена погибших

18:21

Следком сообщил о выписке Васильева

18:00

Ликвидированы последствия утечки тригонокса на М7

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Погибшие сотрудники ядерного центра пытались предотвратить трагедию с ракетой

Погибшие сотрудники ядерного центра пытались предотвратить трагедию с ракетой

6 часов назад
После отказа США продавать F-35 Турция задумалась о закупке истребителей Су-35 у России

После отказа США продавать F-35 Турция задумалась о закупке истребителей Су-35 у России

2 часа назад
Русофобка Ницой рассказала о главной угрозе для Украины

Русофобка Ницой рассказала о главной угрозе для Украины

1 час назад
Минобороны РФ сообщило о 20 обстрелах в Сирии

Минобороны РФ сообщило о 20 обстрелах в Сирии

3 часа назад
Сын Алена Делона - о самочувствии отца: ему становится всё лучше

Сын Алена Делона - о самочувствии отца: ему становится всё лучше

3 часа назад
Водитель дважды взорвавшейся на МКАДе "Теслы" рассказал подробности случившегося

Водитель дважды взорвавшейся на МКАДе "Теслы" рассказал подробности случившегося

8 часов назад
Бой в доме Атамбаева и беспорядки: Киргизия пережила беспокойные дни

Бой в доме Атамбаева и беспорядки: Киргизия пережила беспокойные дни

6 часов назад
Жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек, еще девять пострадали

Жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек, еще девять пострадали

6 часов назад
ПВО базы Хмеймим сбили шесть беспилотников боевиков

ПВО базы Хмеймим сбили шесть беспилотников боевиков

4 часа назад
Следком сообщил о выписке Васильева

Следком сообщил о выписке Васильева

8 часов назад
Визит без подписи: Зеленский пытается держать религиозный нейтралитет

Визит без подписи: Зеленский пытается держать религиозный нейтралитет

6 часов назад
Договор о РСМД: Россия пока разговаривает дипломатическим языком

Договор о РСМД: Россия пока разговаривает дипломатическим языком

6 часов назад
Пожар в Черном море: корабль утонул, людей эвакуировали

Пожар в Черном море: корабль утонул, людей эвакуировали

5 часов назад
Медведев прибыл в Туркмению

Медведев прибыл в Туркмению

6 часов назад
Российские волейболисты отобрались на Олимпиаду в Токио

Российские волейболисты отобрались на Олимпиаду в Токио

6 часов назад
Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

6 часов назад
Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик

Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик

5 часов назад
Индия покончила с кашмирским спором, регион готовится к осаде

Индия покончила с кашмирским спором, регион готовится к осаде

5 часов назад
Ребенок с петардами спровоцировал панику в торговом центре в Хьюстоне

Ребенок с петардами спровоцировал панику в торговом центре в Хьюстоне

1 час назад
Украинские националисты с ножом набросились на мужчину в одежде с символикой РФ

Украинские националисты с ножом набросились на мужчину в одежде с символикой РФ

2 часа назад
В Мьянме число погибших при сходе оползня превысило 50 человек

В Мьянме число погибших при сходе оползня превысило 50 человек

2 часа назад
Медовый кризис: пестициды и химикаты убивают пчел

Медовый кризис: пестициды и химикаты убивают пчел

5 часов назад
Судьбу оружия в Америке решат осенью - сенаторы ушли в отпуск

Судьбу оружия в Америке решат осенью - сенаторы ушли в отпуск

6 часов назад
ЦСКА не справился с новичком РПЛ "Сочи"

ЦСКА не справился с новичком РПЛ "Сочи"

6 часов назад
ПАК ДА: назван "самый поразительный аспект" российского бомбардировщика

ПАК ДА: назван "самый поразительный аспект" российского бомбардировщика

6 часов назад
Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом

Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом

6 часов назад
Российский "Охотник" напугал западную прессу

Российский "Охотник" напугал западную прессу

7 часов назад
Семенов и Лешуков завоевали серебро чемпионата Европы по пляжному волейболу

Семенов и Лешуков завоевали серебро чемпионата Европы по пляжному волейболу

7 часов назад
Трамп настроен на переговоры с Кимом, но даты пока нет

Трамп настроен на переговоры с Кимом, но даты пока нет

7 часов назад
Звонка не будет: Иран призвал США исправить ошибки

Звонка не будет: Иран призвал США исправить ошибки

7 часов назад
Замминистра здравоохранения подсказал способ уберечься от рака, диабета и ишемии

Замминистра здравоохранения подсказал способ уберечься от рака, диабета и ишемии

7 часов назад
Нападение с дробовиками на мечеть в Осло признали терактом

Нападение с дробовиками на мечеть в Осло признали терактом

7 часов назад
В Гатчине крещение ребенка завершилось заявлением в полицию

В Гатчине крещение ребенка завершилось заявлением в полицию

8 часов назад
Елизавета II сделала "самые острые" за 67 лет заявления

Елизавета II сделала "самые острые" за 67 лет заявления

11 часов назад
Прогноз от Bloomberg: РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Прогноз от Bloomberg: РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

11 часов назад
Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

10.08.2019 12:07
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

09.08.2019 20:36
"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

09.08.2019 17:06
Волшебный укол поможет похудеть

Волшебный укол поможет похудеть

09.08.2019 11:55
11 реальных мест из мультфильмов

11 реальных мест из мультфильмов

09.08.2019 10:50