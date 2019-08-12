Европейский союз не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Европейский союз работает над созданием рекомендаций для стран-членов по идентификации и возможному непризнанию паспортов РФ, выданных жителям Донбасса в упрощенном порядке. Об этом сообщила газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу Европейской комиссии.

Как отмечается, также рассматривается вопрос обработки заявлений на визу, которые резиденты Донбасса с паспортами РФ, полученными по новой процедуре, подают на Украине и в Российской Федерации.

Итоговое решение по данному вопросу остается за странами-членами Евросоюза, передает агентство "Интерфакс".

24 апреля текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 17 июля Путин подписал документ, расширяющий действия указа на всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Первой на ситуацию отреагировала Эстония. 5 августа министерство иностранных дел сообщило о том, что Таллин не планирует признавать российские паспорта, которые были выданы жителям Луганской и Донецкой областей после 24 апреля 2919 года, если только владелец паспорта не являлся гражданином Российской Федерации.

Эстонию поддержали Литва и Латвия, которые на следующий день выступили с аналогичным заявлением. Называется и главный инструмент такого непризнания – это отказ в выдаче людям с российскими паспортами шенгенских виз в консульствах этих стран.

Литва и Латвия считают, что членам Евросоюза следует придерживаться единого подхода к теме, а также координировать свои действия.