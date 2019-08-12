Средний чек похода в российский магазин снизился

Средний чек похода в магазин в России в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей. Итоги исследования приводит холдинг "Ромир". Сумма в 546 рублей оказалась самой низкой с августа 2018 года, когда средний чек равнялся 537 рублям.

Эксперты считают, что падение расходов связано в первую очередь с сезоном: овощи и фрукты подешевели, а дачники стали собирать урожаи на собственных участках, передает телеканал "Россия 24".

В ходе исследования проверили сумму покупок сорока тысяч россиян в более чем двухстах городах России.